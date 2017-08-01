فرج عامر: «الكرة بالنسبة لنا مشروع اقتصادي.. لن ندخل في سباق الأرانب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، سياسة بعض الأندية بشأن التعاقد مع اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال «عامر»، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء: «كرة القدم بالنسبة لنا مشروع اقتصادي من الدرجة الأولى، مما يعني أننا لن ندخل في سباق الأرانب الذي يجري حاليًا في كرة القدم، من أجل محاولة التكويش على النجوم».

شاهد أيضا

وأردف «عامر»: «بل السر في تعاقدنا مع المديرالفني الجديد استراكا هو قدرتة الحقيقية على صنع النجوم من الناشئين وهذا ما فعله في جميع الأندية التي دربها، وفي نفس الوقت قدرته على تقديم نجوم الفريق في أحسن وضع بالحفاظ على قدرتهم الفنية والبدنية وتدعيمهم تكتيكيًا وتحفيزيًا».

واختتم «عامر»: «هذا سيعني زيادة قدرتنا على المنافسة وتحقيق عوائد مالية كبيرة تنفق على جميع الألعاب الأخرى».