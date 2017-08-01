اجتماع بين «الجبلاية» وكوبر بعد انتهاء البطولة العربية

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أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنّ مجلس الجبلاية، سيعقد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد انتهاء البطولة العربية.

وقال «أبو الوفا»، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنّ مجلس إدارة اتحاد الكرة، يرغب في مناقشة كوبر حول الطريقة الدفاعية المبالغ فيها لمنتخب الفراعنة، خاصة وأن هناك اثنين في مجلس الإدارة من نجوم كرة القدم، وهما حازم إمام ومجدي عبد الغني.

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وتابع أن المجلس سيناقش كوبر أيضًا في كافة احتياجاته والترتيبات المطلوبة للقاء منتخب مصر وأوغندا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 المقامة في روسيا.