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محامية سعودية تبتكر تطبيقًا إلكترونيًا لتعريف المرأة بحقوقها

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محامية سعودية تبتكر تطبيقًا إلكترونيًا لتعريف المرأة بحقوقها محامية سعودية تبتكر تطبيقًا إلكترونيًا لتعريف المرأة بحقوقها

التحرير

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ابتكرت محامية حقوقية في المملكة العربية ، تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا للهواتف الذكية، لتعريف المرأة هناك بكيفية ممارسة حقوقها بشكل كامل وقانوني.

وبحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، والتي أجرت حوارًا صحفيًا مع المحامية "نسرين عيسى" مبتكرة التطبيق، فإن الأخيرة تسعى بشكل رئيسي للتركيز على الحقوق القضائية للمرأة، خاصة وأن نسبة كبيرة من غير المتعلمات في المجتمع السعودي تجهل أبسط حقوقها القضائية.

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وتسعى "عيسى" إلى تقديم التطبيق الإلكتروني مقابل حفنة من المال، وهو ما يخالف أوامر القضاء السعودي، والذي سمح بتداول التطبيق بشرط استخدامه مجانًا.

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التحرير

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