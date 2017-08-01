البرلمان الباكستاني يصوت اليوم لانتخاب رئيس وزراء جديد

إسلام آباد - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أنه من المقرر أن يصوت البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس جديد للوزراء، ليحل محل نواز شريف، وذلك بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد الاسبوع الماضي بعزله من منصبه.

ومن المتوقع فوز شهيد خاقان عباسي - وهو مساعد سياسي لشريف منذ فترة طويلة، وشغل منصب وزير البترول من قبل – في الانتخابات، ليشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت لمدة 45 يوما.

ومن المقرر أن يتولى الشقيق الأصغر لشريف، شهباز شريف، المنصب بعد عباسي، وذلك بعد أن رشحه حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" الحاكم.

وكانت المحكمة العليا عزلت شريف من منصبه يوم الجمعة الماضي، على خلفية مزاعم فساد ضده وضد أسرته. وترتبط الاتهامات بإحدى الفترتين اللتين قضاهما شريف في الحكم خلال تسعينيات القرن الماضي، وقد تم الكشف عنها ضمن تسريبات وثائق بنما العام الماضي.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها عزل شريف من منصبه قبل انتهاء فترته، ومدتها خمس سنوات.