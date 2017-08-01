مصراوي Masrawy

تعرف على شروط تقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات والكليات 11:50 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كتبت- داليا شبل:بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال تحويلات طلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، وذلك لتقليل اغتراب الطلاب والتحويل بين الكليات المناظرة، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل.فى هذا الصدد ينشر مصراوي، القواعد والشروط التي أقرها موقع التنسيق الإلكتروني لتحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايلي:1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام/ انتساب).2- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة:يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط. وفقاً لما يلي:١- يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ)، بإبداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافي (أ) فقط بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات التي قبلته الكلية المراد التحويل اليها.٢- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافيه (أ) .ثالثا: بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول "الانتظام– الانتساب الموجه" فيتم مراعاة الآتي:١- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما "انتظام" ويرغب في التحويل الى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقا للحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات.٢- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما "انتظام" ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:٣- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات "الانتساب الموجه" الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام).٤-إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات "الانتساب الموجه" الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام "الانتساب الموجه".

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