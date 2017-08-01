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مصرع وإصابة شرطيين اثنين بحادث سير في المنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة شرطيين اثنين بحادث سير في المنيا

12:14 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

مصرع وإصابة شرطيين اثنين بحادث سير في المنيا

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي ضابط مصرعه، فيما أصيب أمين شرطة، جراء انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين قرية شارونة، التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عب المنصف حبيب، إخطارًا من عمليات النجدة تفيد بمصرع "محمود.ع.م"، 30 سنة، نقيب شرطة بمركز مغاغة، فيما أصيب "شعبان.د.ا"، أمين شرطة، جراء انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين قرية شارونة بمركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة مدير الأمن والعميد منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية تبين وقوع الحادث، وعلى الفور جرى نقل الضابط المتوفى إلى مستشفى المنيا الجامعي، ونقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام.

وباستدعاء الطبيب الشرعي، الدكتور هاني إسحاق شحاتة، مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا، أفاد بوفاة الضابط جراء إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل بالتنفس، لافتًا إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، فيما تراوحت إصابات أمين الشرطة، ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن.

تحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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