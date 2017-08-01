الخشت رئيسًا لجامعة القاهرة خلفًا لجابر نصار



كتب- محمد قاسم:

كشف الدكتور جابر نصار، عن اختيار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيساً جديدًا لجامعة القاهرة لمدة 4 سنوات خلفا له.

وقال نصار، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء: "مبروك للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيساً لجامعة القاهرة وأتمنى له التوفيق والسداد".

وأكدت مصادر بالجامعة، في تصريحات لمصراوي، أن "الخشت" استلم منذ قليل قرار تعيينه من وزارة التعليم العالي تعيينه رئيسًا للجامعة، بعد أبُلغ عبر الهاتف باختياره رئيسًا للجامعة من بين 3 مرشحين تم إرسال أسمائهم إلى رئيس الجمهورية.

وأنهى نصار، منصبه أمس الاثنين، بعد 4 سنوات قضاها خلفًا للدكتور حسام كامل.

وتنافس على رئاسة الجامعة 3 مرشحين هم كل من الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد لطيف عميد معهد الأورام.