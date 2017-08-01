مصرع طالب على يد عمه لخلافات عائلية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقى طالب بكلية الحقوق، مصرعه طعنًا بسكين على يد عمه بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسبب محاولته المستمرة لوأد خلاف عائلي والسعي في الصلح.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس العام، بوصول "حاتم أحمد المدني"، 22 سنة، طالب بكلية الحقوق، جثة هامدة نتيجة إصابته بطعنات بأنحاء متفرقة بالجسم.

وانتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، وبسؤال مرافقيه، أكدوا أنهم شاهدوا المجني عليه ينزل من منزل عمه ويدعى "عبد الوهاب المدني"، 56 سنة، محامي، مقيم شارع فلسطين ببلقاس، ويحاول ركوب سيارته والدماء تسيل منه، غير أنه سقط على الأرض بجانب السيارة، وبنقله للمستشفى لفظ أنفاسه فور وصوله.

ودلت تحريات المباحث، أن القتيل توجه إلى منزل عمه لمعاتبته في طرد نجله من المنزل، ومحاولة الصلح بينهما فضربه على الفور بسكين، ما أدى إلى وفاته.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 16335 لسنة 2017 جنح بلقاس والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.