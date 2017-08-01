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ضبط عاطل بحوزته 30 "تمساح" قبل بيعهم في ميدان رمسيس

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته 30 "تمساح" قبل بيعهم في ميدان رمسيس

12:11 م الثلاثاء 01 أغسطس 2017

ضبط تماسيح نيلية بحوزة عاطل

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت أجهزة الأمن بمنطقة الأزبكية على ٣٠ تمساح نيلي بحوزة عاطل عرضهم للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستدرجه أحد موظفي شؤون حماية البيئة الى ميدان رمسيس حتى أُلقي القبض عليه واعترف بشرائه التماسيح من صيادين بمنطقة

تلقى العميد محمود القاضي مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغاً من "محمد. أ"، 38 سنة، مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة ، بقيام أحد الأشخاص يدعي "خالد .إ"، عاطل، بعرض تماسيح للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقام المُبلّغ بمجاراته والاتفاق معه على شراء عدد 30 تمساح حي بميدان رمسيس.

استدرج مسؤول شئون البيئة المتهم المذكور، وتمكن رجال مباحث قسم الأزبكية بقيادة المقدم محمد رضا رئيس المباحث من ضبطه، وكشفت التحريات، أنه تم ضبطه وبحوزته شنطة بلاستيكية بداخلها صندوق بلاستيكي شفاف يحتوي على 30 تمساح حي "طول التمساح حوالي 25 سم".

اعترف المتهم أمام الرائد إسلام سمير معاون مباحث الأزبكية، بشرائه للتماسيح من بعض الصيادين بمحافظة أسوان مقابل 90 جنيه للتمساح الواحد وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية.
وقال مصدر أمني إن المتهم ارتكب فعلاً مجرماً بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994م والقانون رقم 9 لسنة 2009م والخاص بشئون البيئة والذي ينص على عدم "بيع وتداول وصيد أو الاتجار في الحيوانات البرية ومنها التمساح النيلي".

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