"الوزراء" ينفي إضافة دهن الخنزير للحوم المجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضافة دهن الخنزير للحوم المفرومة بالمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي.

وأوضح المركز، في بيان له الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة، ونفت صحة تلك الأنباء، موكدةً سلامة وصلاحية اللحوم المفرومة للاستهلاك الأدمي وخلوها تماماً من دهن الخنزير، بكافة المنافذ والفروع التابعة لها.

وأوضحت الوزارة، أن الحملات الرقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات اللحوم بالأسواق لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ومصادرتها مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى.

وأعلنت الوزارة عن زيادة كميات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار طرح مختلف السلع الغذائية خاصة الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز.