التعليم العالي: حريصون على اتخاذ جميع الإجراءات للتيسير على الطلاب الليبيين

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على الطلاب الليبيين الدارسين في مصر، مؤكدا أن العلاقات المشتركة بين مصر وليبيا تاريخية متميزة، وتمتد عبر عشرات السنين.

وبحث عبد الغفار مع الدكتورة زينب هارون الطاروقي المستشار الثقافي الليبي بالقاهرة، الثلاثاء، آليات التعاون بين مصر وليبيا في مجال التعليم العالي، والمشكلات التي تواجه الطلاب الليبيين سواء طلاب المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجههم.

ووعد وزير التعليم العالي بمخاطبة الجامعات لحل المشكلات التي تواجه طلاب الدراسات العليا، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تحويل المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب، وسرعة ارسال ملفات الطلاب لمساعدتهم على الانتظام في الدراسة، فضلا عن تعريف الجانب الليبي بخطوات إدخال بيانات طلاب المرحلة الجامعية الأولى عبر الموقع الخاص بالوافدين.

من جانبه، وجه الجانب الليبي الشكر للجانب المصري على اهتمامه بمساعدة الطلاب الليبيين الدراسين بالجامعات المصرية ودعمهم، وحل المشكلات التي تواجههم.