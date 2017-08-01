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نجم ليستر سيتي بديلًا لماتيتش في تشيلسي

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نجم ليستر سيتي بديلًا لماتيتش في تشيلسي نجم ليستر سيتي بديلًا لماتيتش في تشيلسي

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ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ الإنجليزي داني درينكووتر، لاعب خط وسط نادي ليستر سيتي، على رادار تشيلسي، لتعويض رحيل الصربي نيمانيا ماتيتش، الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون إسترليني.

وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن تشيلسي لم ينه بعد سوق انتقالاته الصيفية ويطمح لإضافة نجم جديد إلى قائمة الفريق، على الرغم أن البلوز قام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بثلاثة تعاقدات «أنطونيو رودريجير من روما، وتيمو باكايوكو من موناكو الفرنسي، وألفارو موراتا من ريال مدريد».

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وسيضطر تشيلسي للدخول في مفاوضات قوية مع ليستر سيتي، خاصة أنّ اللاعب موقع على عقد مع الثعالب حتى عام 2021، ولا توجد أي نية لدى الثعالب للموافقة على بيع درينكووتر.

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