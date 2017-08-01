السعودية: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 4ر10 مليار ريال خلال يونيو الماضي

الرياض - (د ب أ):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 34 بالمئة لتبلغ 4ر10 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومقارنة بشهر مايو الماضي انخفضت تحويلات الأجانب بنسبة 20 بالمئة ما يعادل 6ر2 مليار ريال، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 شهرا أي منذ يوليو 2016.

وكانت السعودية قد أكدت في وقت سابق أن ليس هناك توجه لفرض ضرائب على التحويلات النقدية للأجانب .

وانخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال يونيو الماضي بنسبة 45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 لتصل إلى 03ر3 مليار ريال.

وسجلت بذلك تحويلات السعوديين أدنى مستوى لها في نحو 10 سنوات ونصف أي منذ يناير 2007 والتي بلغت آنذاك 6ر2 مليار ريال، بعد أن سجلت شهر مايو الماضي أعلى مستوى لها في عام ونصف.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما)، كانت محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال العام الماضي 2016 تراجعت إلى 9ر151 مليار ريال في مقابل 9ر156 مليار ريال للعام 2015، بتراجع قدره 5 مليارات ريال وبنسبة 3 بالمئة .