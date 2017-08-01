أخبار عاجلة

الملك سلمان يستقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالمغرب -
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا -
ساويرس ناعيًا رفعت السعيد: "وداعًا قديس الوحدة الوطنية" -
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي -
توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السعودية: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 4ر10 مليار ريال خلال يونيو الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 4ر10 مليار ريال خلال يونيو الماضي

11:56 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

السعودية: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 4ر10 مليار ريال خلال يونيو الماضي

الرياض - (د ب أ):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 34 بالمئة لتبلغ 4ر10 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومقارنة بشهر مايو الماضي انخفضت تحويلات الأجانب بنسبة 20 بالمئة ما يعادل 6ر2 مليار ريال، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 شهرا أي منذ يوليو 2016.

وكانت السعودية قد أكدت في وقت سابق أن ليس هناك توجه لفرض ضرائب على التحويلات النقدية للأجانب .

وانخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال يونيو الماضي بنسبة 45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 لتصل إلى 03ر3 مليار ريال.

وسجلت بذلك تحويلات السعوديين أدنى مستوى لها في نحو 10 سنوات ونصف أي منذ يناير 2007 والتي بلغت آنذاك 6ر2 مليار ريال، بعد أن سجلت شهر مايو الماضي أعلى مستوى لها في عام ونصف.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما)، كانت محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال العام الماضي 2016 تراجعت إلى 9ر151 مليار ريال في مقابل 9ر156 مليار ريال للعام 2015، بتراجع قدره 5 مليارات ريال وبنسبة 3 بالمئة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تراجع عجز الموازنة السعودية بـ71% في الربع الأول

    أخبار

إعلان

f99db1f683.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة