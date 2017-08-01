إزالة 26 حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عدد 26 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات، نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع قسم حماية الأراضي وجهاز أملاك الدولة بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة.

وأوضح التقرير، الذي جرى عرضه على عصام البديوي محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية حررت عدد 25 محضر إشغال طريق خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات، جرى تنظيمها بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك في إطار الحفاظ على حرم الطريق العام.

من جانبه، قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا: "إن الوحدة المحلية، قامت بتركيب 350 كشافًا بالطرق الرئيسية بقرية تلة، تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين".

وفي إطار متابعة حالة النظافة في الطرق العامة ومداخل القرى ومداخل مدينة المنيا، نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة، بدأت من مدخل المنيا الشمالي بطريق مصر أسوان الزراعي وحتى المخل الجنوبي بطريق ماقوسة.