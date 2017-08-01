مصراوي Masrawy

خبيرة التجميل مريم يوسف: هكذا تستعيدي لون بشرتك الطبيعي بعد المصيف 11:50 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

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كتبت- هاجر حاتم:تكتسب البشرة بعد الجلوس على الشاطئ سُمرة قوية، ربما لا يحبها البعض، بالإضافة إلى ظهور بعض القشور، بسبب عوامل الجو، التي تضر بصحة البشرة، وتسبب لها الجفاف.لهذا أوضحت خبيرة التجميل مريم يوسف بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل التعرض للشمس أثناء رحلة المصيف، حتى لا تكتسب الفتاة لون بشرة لا يناسبها.حيث أكدت يوسف لـ "مصراوي" أنه ليس كل النساء يستطعن جذب هذا اللون البرونزي اللامع لبشرتهن كالفنانات، بسبب اختلاف طبيعة كل بشرة عن الأخرى، كما أن المشاهير لا يحصلون على هذا اللون بسهولة، فبعضهن يتعرض لأجهزة السولاريم " أجهزة خاصة للعناية بالبشرة" للحصول على هذا اللون.وأضافت يوسف أنه يفضل عدم تعرض الجسم لأشعة الشمس من الساعة 11 إلى 3 بعد الظهر، ويجب وضع واقي الشمس على المناطق المكشوفة من الجسم قبل التعرض للشمس بـ 15 دقيقة.كما نصحت مريم بعمل ماسك الزبادي بالنشا قبل النوم لترطيب البشرة وتعويضها عما فقدته طول اليوم وينصح بالابتعاد التام عن الماسكات التي يتخللها الليمون في تلك الفترة حتى لا تسبب التهاب للبشرة.وأشارت يوسف إلى أن استخدام المكياج في المصيف أيضًا له معايير، فلابد من وضع واقي الشمس قبل المكياج بنصف ساعة حتى تتشربه البشرة، ويفضل أن يكون كريم الأساس من الخامات الخفيفة وأغمق من البشرة حتى لا تظهر البشرة باكثر من لون أثناء تعرضها للشمس، وينصح بعدم استخدام الماسكارا على الشاطئ، وفي حالة الضرورة تكون الماسكارا واحمر الشفاه وظل الجفون بخاصية ضد الماء مع استخدام الالوان الصيفية المبهجة.وبعد العودة من المصيف تؤكد مريم أنه لابد من ضرورة إعطاء وقت كاف للعناية بالبشرة بعد تعرضها القوي للشمس، عن طريق استخدام مجموعة من الكريمات المرطبة ويفضل الطبيعية منها.حيث أكدت يوسف على ماسك العسل بالزبادي الذي يعتبر أحد أهم الوصفات السحرية والسريعة لعودة البشرة للون الطبيعي، ويشمل: ملعقتين صغيرتين من عسل النحل مع ملعقتين صغيرتين من الزبادى، ثم يتم وضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

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