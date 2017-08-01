"تطوير العشوائيات بالمنيا": تجديد شبكات المياه والصرف بـ"أبو هلال" و"سوق الحبشي" (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

ناقش عصام البديوي، محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة "أبو هلال" غير المخططة والواقعة بحي جنوب مدينة المنيا، الذي يستهدف رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية، وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة، إلى جانب أعمال رصف للطرق الرئيسية، وتبليط الطرق الفرعية وأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أشرف أبو العيون، المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات والمهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات.

من ناحيته، أوضح المهندس نيازي مصطفى أنه فيما يتعلق بأعمال الرصف للطرق الرئيسية والتبليطات للطرق الفرعية، وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقة "أبو هلال"، إزيلت التعديات الموجودة بالطرق والحارات التي تعوق عملية تنفيذ أعمال الرصف والتبليطات وأعمال كشط طبقة الإسفلت، تمهيدًا لإعادة الرصف وتركيب البردورات، كما تم تغيير المحابس وخطوط الصرف الصحي والمياه بالمنطقة.

وأضاف نيازي، أنه جرى الانتهاء من أعمال التبليطات ببعض الحارات بالمنطقة، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة حتى الآن وصلت إلى 5 ملايين و500 ألف جنيه، وبلغت نسبة أعمال التبليطات المنفذة 75%، ونسبة إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي 100%، ونسبة أعمال الرصف 50%.

وأضاف أنه جرى مناقشة مقترح ميدان "مكة" جنوب مدينة المنيا، من خلال إزالة جميع الإشغالات والأكشاك الموجودة بالميدان، وتنفيذ التصميم المقترح بتجميل الميدان والمنطقة لتسهيل الحركة المرورية بالميدان.

وناقش المجلس موقف تطوير الأسواق العشوائية، والتي منها تطوير سوق "الحبشي"، حيث تم مناقشة إجراءات البدء في تنفيذ سوق الحبشي النموذجي لاستيعاب السوق العشوائي الموجود بالمنطقة، ومناقشة مقترح التصميم المقدم لإعادة استغلال السويقة الموجودة بشارع الحرية، لاستيعاب الباعة الجائلين على امتداد شارع الحرية.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية قبل نهاية شهر أغسطس، بالإضافة إلى السرعة في بدء تنفيذ أعمال تطوير الأسواق العشوائية.