إزالة 1496 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 1496 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 127 فدانًا و18 قيراطًا، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 1 حتى 31 يوليو الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام1 المحافظة.

وقال المهندس أحمد يوسف عثمان، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 29 حالة تعد بمركز العدوة بمساحة فدان و6 قراريط و22 سهمًا، و191 حالة تعد بمركز مغاغة بمساحة 53 فدانًا و10 قيراط وسهم، و269 حالة بمركز بني مزار على مساحة 10 أفدنة وقيراط و14 سهمًا، و60 حالة بمركز مطاي بمساحة فدان و23 قيراطًا و22 سهمًا، و333 حالة بسمالوط بمساحة11 فدان، و12 قيراطًا و20 سهمًا، و74 حالة بمركز المنيا بمساحة 2 فدان و5 قيراط و23 سهمًا، و108 حالات في أبوقرقاص بمساحة 4 أفدنة و13 قيراطًا و5 أسهم، و221 حالة بملوي بمساحة 35 فدانًا و11 قيراطًا و13 سهمًا، و105 حالات بمركز ديرمواس بمساحة 3 أفدنة و11 قيراطًا و13 سهمًا، بالإضافة إلى 106 حالات إصلاح زراعي بمساحة 3 أفدنة و11 قيراطًا و14 سهمًا.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.