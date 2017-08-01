وزيرا الإسكان والهجرة يتفقان على حزمة خدمات جديدة للمصريين بالخارج

كتبت- ندى الخولي:

اتفق مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على حزمة من الخدمات الجديدة للمصريين العاملين بالخارج.

ووافق وزير الإسكان على طلب وزيرة الهجرة بتخصيص مكتب بمراكز خدمة المواطنين بالمدن الجديدة، لإنهاء خدمات المصريين بالخارج، خاصة حاجزي مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، كما وافق الوزير على تخصيص نسبة من الوحدات بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين بالخارج، خاصة أن هناك طلبات عديدة منهم لذلك.

وأشار مدبولي، في بيان صحفي، إلى أنه تم تكليف مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص المكتب الخاص بخدمات المصريين بالخارج، على أن يقوم بافتتاحه مع وزيرة الهجرة قريبًا، مؤكدًا بأنه سيتم مراعاة توفير وحدات أيضًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الوحدات التي سيتم طرحها قريبًا بالحي السكني الأول.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، أنه يتم التنسيق أيضاً مع وزير الإسكان، وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، لتنظيم معرض عقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر أكتوبر المقبل، يتم من خلاله عرض المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن الجديدة.

وأضافت أن شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض ستتولى تسويق مشروعاتها القائمة، حيث يتم التنسيق مع غرفة التطوير العقاري بهدف مشاركة الشركات الكبرى في المعرض نظراً لأن الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، ولديهم رغبة في تملك العقارات بمصر، أو الاستثمار في هذا التوقيت المهم، مؤكدة أنه سيتم التواصل مع سفارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذا الحدث المهم.