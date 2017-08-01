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البحث العلمي تعلن أسماء 30 باحثًا من المقبولين بالمدرسة الصيفية التدريبية بروسيا 11:40 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

أكاديمية البحث العلمي

كتبت- داليا شبل:أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء 30 من شباب الباحثين المقبولين للاستفادة من المدرسة الصيفية التدريبية التاسعة التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية.وقال الدكتور محمود صقر رئيس الاكاديمية، فى بيان أصدرته اليوم، إن البرنامج العلمي يعد بمثابة إحدى الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء القدرات في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 22 باحثًا من الجامعات الحكومية، و4 باحثين من الجامعات الخاصة و4 آخرين من المراكز والمعاهد البحثية، وهناك 3 باحثين علي قائمة الانتظار.وأضاف صقر أنه تم مراعاة مطابقة الشروط في الاختيار على مستوى جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من محافظات مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن الأسماء معلنة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على شبكة الإنترنت.وأوضح رئيس الأكاديمية أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروعاً مشتركاً بين مصر وروسيا بعد إضافة 10 مشروعات هذا العام بعد الاجتماع السنوي لتقييم مخرجات التعاون الدولي العلمي بين الأكاديمية والمعهد الذي عقد في مارس الماضى، ويضم الطلاب المتفوقين لهذه المشروعات كل حسب تخصصه المناسب حيث يصل تمويل المشروعات إلى 250 ألف دولار سنويًا.وأشار صقر إلى أن عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في إجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2016 بلغ (80 عضو هيئة تدريس وباحثا)، بينما تم استضافة 13 أستاذًا من الجانب الروسي، ونشر أكثر من 84 بحثا في أكبر المجلات والدوريات العلمية وجميع الأنشطة ممولة من الاتفاقية (ARE-JINR.).يشار إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بين مصر ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للبحوث النووية في عام 2009 والذى يهتم بجميع الأبحاث المتعلقة بالأبحاث النووية والمفاعلات والفيزياء النووية والحوسبة السحابية، ويتم عقد مدرسة تدريبية صيفية سنوياً لشباب الباحثين المصريين (حوالي 20 إلى 25 باحثا + مشرف + منسق) لكل مدرسة، وتم تنفيذ 8 مدارس من قبل استفاد منها حوالي 250 باحثا.

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