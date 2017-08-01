فتح معامل تنسيق القاهرة أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتحويل وتقليل الاغتراب

كتبت- داليا شبل:​

فتحت معامل تنسيق جامعة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها لاستقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية وذلك باليوم الأول من التحويلات المناظرة وغير المناظرة لتقليل الاغتراب.

وقال الدكتور سمير شاهين المدير التنفيذي لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الراغبين في إجراء عملية التحويل منذ التاسعة صباحًا من خلال معامل كلية الهندسة، ومركز البحوث والإحصاء وكلية الزراعة.

وأضاف شاهين في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن مكاتب التنسيق فتحت أبوابها من التاسعة صباحا، وتم فحص كافة أجهزة الحاسب بمعامل التنسيق للتأكد من عدم وجود أي مشاكل تعوق عمل الطلاب.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت اليوم أول أيام التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية، حيث تستمر عملية التحويلات حتى الخميس المقبل.

وأكد الدكتور عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن نسبة هذه التحويلات ستكون 10% وفقًا للقواعد التى حددها المجلس الأعلى للجامعات من قبل، مشيراً إلى أنه لا توجد تحويلات ورقية بأى شكل من الأشكال، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.