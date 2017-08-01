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وزير الزراعة يلتقي رؤساء شركات السكر لتحديد سعر توريد البنجر والقصب

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وزير الزراعة يلتقي رؤساء شركات السكر لتحديد سعر توريد البنجر والقصب

11:30 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

وزير الزراعة يلتقي رؤساء شركات السكر لتحديد سعر توريد البنجر والقصب

الدكتور عبد المنعم البنا

كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر من القطاعين العام والخاص؛ للوقوف على المشكلات التي تواجه المحاصيل السكرية في .

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي ورئيس مركز البحوث الزراعية، ووكيل المركز ورئيس مجلس المحاصيل السكرية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استراتيجية الوزارة والسياسة الزراعية الحالية لمحصول بنجر السكر تركز بشكل أساسي على زيادة المساحات المنزرعة في الأراضي الجديدة، لافتاً إلي أهمية التوسع في الأصناف المستنبطة حديثاً.

وأشار البنا، في بيان اليوم، إلى نجاح مركز البحوث الزراعية في استنباط صنفين جديدين لبنجر السكر، لهما إنتاجية عالية، كذلك لهما قدرة عالية على مقاومة الأمراض، وذلك بدلاً من صنف "س 9" المستخدم حالياً، لافتاً إلى أن المستهدف زيادة المساحة المنزرعة من محصول البنجر لتصل الى 700 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، لتقليص الفجوة بين انتاج واستهلاك السكر في مصر والتي وصلت حالياً الى ما يقرب من مليون طن.

وأوضح وزير الزراعة، إن الوزارة تبحث إيجاد جميع الحلول اللازمة للنهوض بالمحصول وتشجيع القطاع الخاص علي مزيد من الاستثمار الزراعي، موضحاً تحديد سعر مناسب لتوريد المحصول في ظل المتغيرات الحالية.

وأكد وزير الزراعة، أنه سيتم تكثيف دور الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل السكرية، ونشر التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، مطالباً اللجان المعينة النزول إلى مزارعي البنجر في الحقول، لتقييم المحصول ودرجاته، ونشر التوصيات الفنية اللازمة للوصول إلى إنتاجية عالية.

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