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الرئيس اللبناني: لا تراجع أمام الإرهاب

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني: لا تراجع أمام الإرهاب

11:37 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

الرئيس اللبناني: لا تراجع أمام الإرهاب

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء أنه لا تراجع أمام الإرهاب بكل اشكاله. وقال في كلمة له خلال ترؤسه الاحتفال المركزي الذي أقيم اليوم بمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش اللبناني وتخريج مجموعة من الضباط في الكلية الحربية، "أؤكد أمامكم أنه لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته، والجيش على جهوزية دائمة لمواجهته، وكذلك مؤسساتنا الأمنية. وقد كان لبنان سباقا في حربه على الإرهاب".

وأضاف "الجيش واجه الإرهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتثبيت السلام على حدودنا الجنوبية، بفضل التفاف الشعب حوله، وتمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وعلينا أن نستثمر هذا الاستقرار، كمسؤولين سياسيين، في تحقيق نهضة اقتصادية يتوق إليها اللبنانيون".

وأشار إلى أن "الاخطار التي تتهدد الوطن كثيرة، على الحدود وفي الداخل، وقد علمتنا تجربة السبعينيات أن الوطن لا يبقى موحدا إذا شل جيشه، فشل الجيش هو شل للوطن، شل للأمن والاستقرار، شل للكرامة الوطنية.. فلا تسمحوا لحملات التشكيك بالنيل من معنوياتكم، وكونوا على قدر المسؤولية".

وأضاف" آخر نصر للبنان، كان تحرير منطقة غالية من الحدود الشرقية من براثن التنظيمات الظلامية، وتثبيت الطمأنينة والأمان فيها. فيما نتطلع الآن إلى قواتنا المسلحة المتأهبة لتحقيق نصر جديد، وتحرير ما تبقى من أراض استباحها الإرهاب لسنوات، وكلنا أمل بأن تسهم هذه التطورات في تسريع الكشف عن مصير رفاقكم المخطوفين منذ ثلاث سنوات ولا يزال مصيرهم مجهولا، وفي تبريد قلوب أهلهم ومؤسستهم واللبنانيين أجمعين".

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