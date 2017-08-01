جلسة في «الجبلاية» لحسم مواعيد القيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، جلسة ودية اليوم الثلاثاء، بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر، لمناقشة مواعيد القيد الصيفي.

وكان اتحاد الكرة قرر في وقت سابق انطلاق بطولة الدوري الجديد 9 سبتمبر المقبل.

شاهد أيضا

وعلمت «التحرير» أن مسئولو اتحاد الكرة اختلفوا حول موعد فتح باب القيد، حيث يرى البعض ضرورة فتحه بشكل استثنائي للأهلي فقط حتى يقيد لاعبيه الجدد قبل ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بينما يرى البعض الآخر أن باب القيد لابد أن يفتح لكل الأندية في توقيت واحد بعد انتهاء بطولة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع المغربي وليد أزارو، من صفوف الدفاع الحسني الجديدي، وإسلام محارب من صفوف سموحة، وهشام محمد من صفوف مصر للمقاصة، كما تم انتهاء إعارة أحمد الشيخ من صفوف المقاصة.