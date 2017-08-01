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صور| بسبب تعذيب طفله.. مواطن يحرر محضرا ضد طبيب بكفر الشيخ

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صور| بسبب تعذيب طفله.. مواطن يحرر محضرا ضد طبيب بكفر الشيخ صور| بسبب تعذيب طفله.. مواطن يحرر محضرا ضد طبيب بكفر الشيخ

التحرير

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اتهم المواطن السعيد عوض حويلة، المقيم بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، مركز علاج طبيعي بالمدينة بتعذيب ابنه ذو الـ4 سنوات وضربه بعصا خشبية، ما أدى إلى إصابته بكدمات زرقاء، وذلك في أثناء جلسة علاج طبيعي لمعاناته من آلام في الظهر.

قال حويلة إنه حرر محضرا في مركز بندر دسوق يحمل رقم 44 ضد "محمد م"، صاحب المركز، الطبيب المعالج لنجله، وتم تحويل الطفل إلى مستشفى دسوق العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، موضحا أن المستشفى أخبره بأن حالة نجله ليست الأولى، إذ سبقه حالات مشابهة جاءت من نفس مركز العلاج الطبيعي.

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وناشد الأب، اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالتحقيق في الواقعة ومعرفة أسبابها.

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التحرير

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