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وقف مزاد بيع أرض نادي الكابلات الرياضي بشبرا الخيمة

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وقف مزاد بيع أرض نادي الكابلات الرياضي بشبرا الخيمة وقف مزاد بيع أرض نادي الكابلات الرياضي بشبرا الخيمة

التحرير

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أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حكما بوقف المزاد العلني لبيع أرض نادي الكابلات الرياضي، بحي شرق، الذي كان مقرر عقده عن طريق الشركة، يوم 9 أغسطس الجاري.

كانت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أقامت دعوى قضائية رقم 17 لسنة 2017 أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف المزاد وعملية البيع، بعد أن حصلت على مستندات تثبت حق الدولة في ملكية الأرض.

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وكانت السيد صرحت، لـ"التحرير"، بأنها ستفجر قنبلة قبل المزاد، مؤكدة أن هناك تداخل بين أملاك شركة الكابلات وأملاك الدولة، ولا بد من الحصول على حق الدولة، والإبقاء على نادي الكابلات الذي يعد متنفسا لأهالي المنطقة.

ونظم عدد من المواطنين بشبرا الخيمة وقفة احتجاجية، الجمعة الماضية، رفضا لبيع أرض النادي، مؤكدين على حقهم في امتلاك النادي الذي يخدم المنطقة ورفضهم الاستيلاء عليه لصالح أي كيان أو أفراد.

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التحرير

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