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التموين: وزن رغيف الخبز ثابت.. والسعر 5 قروش دون زيادة (فيديو)

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التموين: وزن رغيف الخبز ثابت.. والسعر 5 قروش دون زيادة (فيديو) التموين: وزن رغيف الخبز ثابت.. والسعر 5 قروش دون زيادة (فيديو)

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن المنظومة الجديدة للخبز تلزم أصحاب المخابز والمطاحن بدفع تأمين لمقدم السلع، حتى يقف كل طرف أمام مسؤولياته للقضاء على الفساد بمنظومة الخبز.

أضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج "صباح أون"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء يوسف، عبر قناة "أون لايف": "سعر رغيف الخبز ثابت لا تعديل فيه، وهو 5 قروش، ووزنه 110 جرامات ثابتة دون تغيير".

وتابع: "المنظومة الجديدة للخبز لصالح المواطن، ففي السابق كانت الدولة تعطي القمح للمطحن على النوتة، وكان صاحب المطحن يطحنه، وينقل جبرًا لصاحب المخبز سواء كان دقيق جيد أم غير جيد".

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وذكر: "الكلام ده اتغير وكل واحد هيتحمل مسؤوليته، لأن المواطن كان يدفع الفاتورة بالحصول على خبز غير جيد، وتدفع الدولة أموال في حاجة غير جيدة، لكن المنظومة الجديدة تلزم أصحاب المخابز والمطاحن بدفع تأمين لمقدم السلع، حتى يقف كل طرف أمام مسؤولياته للقضاء على الفساد بمنظومة الخبز".

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التحرير

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