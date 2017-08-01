شركة طيران أميركية أمام المحكمة بسبب نفوق أرنب

رفع مالكو أرنب عملاق مات خلال رحلة طيران لشركة (يونايتد إيرلاينز) من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، دعوى قضائية تحمل الشركة مسؤولية موته ويرجحون أن الأرنب قد وضع في مبرد لمدة 16 ساعة مما أدى إلى موته.

أقام مالكو أرنب عملاق نفق خلال رحلة جوية لشركة يونايتد إيرلاينز دعوى قضائية ضد شركة الطيران قائلين إن موظفي الشركة مسؤولون عن نفوق الأرنب. ورفعت الدعوى القانونية أمام المحكمة الجزئية بمقاطعة بولك في دي موين بالنيابة عن مجموعة من المستثمرين اشتروا الأرنب "سايمون" وهو ابن "أكبر أرنب في العالم" أملا في أن يتخطى والده في الحجم ويقتنص هذا اللقب ويجني الأموال في مهرجان ولاية أيوا الأمريكية.

وعثر على سايمون، الذي كان عمره أقل من عام وطوله ثلاثة أقدام، نافقا عند نقله جوا من بلدته في المملكة المتحدة إلى كانساس سيتي مطلع أبريل/ نيسان 2017 في حظيرة خلال توقف للطائرة في شيكاغو.

وقال محامي مالكي الأرنب آنذاك إن الأرنب العملاق ربما نفق بعدما وُضع في مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف وهو ما نفته شركة الطيران.

وزعم مقيمو الدعوى أن موظفي يونايتد إيرلاينز أحرقوا جثة سايمون على الفور دون تصريح من مالكيه وقبل إجراء تشريح كان من الممكن أن يحدد سبب النفوق.

وقالت مجموعة المستثمرين في الدعوى التي جاءت في 14 صفحة وتتهم الشركة بأن لها سجلا سيئا في معاملة الحيوانات على متن رحلاتها وتطالب بتعويض لم يحدد "ملابسات وسبب نفوق سايمون لا يزال مريبا بدرجة كبيرة".

وقال تشارلز هوبارت المتحدث باسم يونايتد إيرلاينز في بيان "أصابنا نفوق سايمون بالحزن. لقد تلقينا هذه الدعوى ونقوم بمراجعتها حاليا".