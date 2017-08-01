مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة إسرائيلية مشددة

القدس المحتلة - ( د ب أ) :

اقتحم مئات المستوطنين اليهود صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكر (المركز الفلسطيني للإعلام) على موقعه الإلكتروني اليوم أن الشرطة الاسرائيلية فتحت عند الساعة السابعة والنصف صباحا باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين .

وحسب المركز ، تأتي هذه الاقتحامات، تزامنا مع دعوات يهودية لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى يوميا، وإقامة برنامج كامل داخل وخارج المسجد، وذلك بمناسبة "الصوم" بذكرى ما يطلق اليهود عليه "خراب الهيكل".

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن "722 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، وفي أعقاب فتح باب المغاربة".

وأوضح أن "هؤلاء المستوطنين نظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم ومعالمه خلال الاقتحام".

وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها الأمنية على أبواب الأقصى، ودققت في الهويات الشخصية للمصلين الوافدين إليه.

وشهد المسجد الأقصى توترات في الآونة الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب قيام اسرائيل بوضع بوابات الكترونية عند الابواب المؤدية للمسجد، والتي اضطررت إلى ازالتها بسبب الاحتجاجات الفلسطينية.