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وزيرة الاستثمار ومحافظ القليوبية يبحثان مخطط تطوير "القناطر الخيرية"

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مصراوي Masrawy

وزيرة الاستثمار ومحافظ القليوبية يبحثان مخطط تطوير "القناطر الخيرية"

11:21 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

لقاء وزيرة الاستثمار ومحافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بمقر الوزارة، لبحث إقامة مشروعات استثمارية جديدة في القناطر الخيرية.

وتناول الاجتماع مخطط تطوير مدينة القناطر الخيرية، واستغلال طبيعة المدينة في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية بها على كورنيش النيل مثل الفنادق وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح، مع إقامة وسيلة مواصلات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات داخل المدينة وجذب المستثمرين والسياح.

وناقش الاجتماع إقامة مشروعات استثمارية على بحيرة عرب العليقات بالقليوبية، تتضمن ملاهي وحديقة تعليم ومناطق على طرازات مختلفة تعبر عن عدد من الدول مثل المنطقة المصرية والمغربية والإيطالية والمكسيكية، ما تساهم في جذب عدد من السائحين لزيارة هذه المناطق.

وأضاف عشماوي أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين وتقدم الدعم اللوجيستي لهم بتوصيل المرافق إذ أن هذه المناطق الاستثمارية تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق الإقليمي الدولي والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة".

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق مع الوزارات المعنية من ري وزراعة وآثار وعمل دراسة جدوى كاملة حول العائد من هذه المشروعات.

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