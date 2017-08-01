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مصدر: القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية الأربعاء

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مصراوي Masrawy

مصدر: القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية الأربعاء

11:21 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

مصدر: القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية الأربعاء

كتب- عمرو علي:
قال مصدر قضائي، إن مجلس القضاء الأعلى سيعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 خلال اجتماعه غداً الأربعاء.

وأضاف المصدر –رفض ذكر اسمه- أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل انتهت  من إعداد الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي الجديد، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

ولفت  في تصريحات لمصراوي، إلى أن الحركة تتضمن ترقيات نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف ونواب رؤساء الاستئناف وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.

 وأكد أنه تم مراعاة عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.

ولفت الى أن الجزء الثاني من الحركة القضائية يتضمن التعينات بوظائف الرؤساء من الفئتين "أ،ب" والقضاة بالمحاكم الابتدائية وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

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مصراوي Masrawy

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