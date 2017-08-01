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لأول مرة.. "جامعة القاهرة" دون رئيس

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مصراوي Masrawy

لأول مرة.. "جامعة القاهرة" دون رئيس

11:13 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

كتب- محمد قاسم:

شهدت جامعة القاهرة، صباح الثلاثاء، ارتباكًا لعدم إعلان رئيسها الجديد بعد انتهاء ولاية جابر نصار رئيس الجامعة السابق أمس الاثنين، فيما ترددت أنباء عن صدور قرار بتعيين محمد عثمان الخشت خلفًا لنصار.

وقال مصدر مطلع بالجامعة لمصراوي، إن الجامعة لم تتسلم حتى الآن قرار وزير التعليم العالي الذي أعلن عنه أمس بتكليف الدكتور سعيد الضو أقدم نائبي رئيس الجامعة قائمًا بتيسير أعمال الجامعة لحين صدور قرار جمهوري.

وأضاف المصدر، أن تلك هي المرة الأولى التي تصبح فيها الجامعة دون رئيس جديد، أو حتى قائمًا بالأعمال، مشيرًا إلى أنه جرت العادة أن تتم تسمية رئيس جامعة القاهرة الجديد قبل مغادرة المنتهية مدته بأسبوع لكن هذا لم يحدث مع انتهاء ولاية نصار.

وترددت أنباء على موقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار رئاسي بتعيين الدكتور محمد عثمان الخشت لرئاسة الجامعة.

وقال المصدر: "حتى الآن لم تصل للجامعة أية قرارات بشأن الرئيس الجديد".

وأنهى نصار، منصبه أمس الاثنين، بعد 4 سنوات قضاها خلفًا للدكتور حسام كامل.

ومن المرتقب أن يعيّن الرئيس عبدالفتاح ، رئيس جامعة القاهرة الجديد من بين 3 مرشحين هم كل من الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد لطيف عميد معهد الأورام.

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مصراوي Masrawy

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