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مدبولي: إقبال هائل على سحب كراسات أراضي الإسكان بأنواعها المختلفة

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مصراوي Masrawy

مدبولي: إقبال هائل على سحب كراسات أراضي الإسكان بأنواعها المختلفة

11:01 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

مدبولي: إقبال هائل على سحب كراسات أراضي الإسكان بأنواعها المختلفة

بنك التعمير والإسكان

كتبت- ندى الخولي:

شهدت فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، إقبالاً هائلاً على سحب كراسات شروط حجز أضخم قرعة لأراضي المواطنين تطرحها وزارة الإسكان في 19 مدينة جديدة، لحجز 24 ألف و24 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزًا بنظام القرعة العلنية.

وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم فتح باب بيع كراسات الشروط بفروع بنك التعمير والإسكان، الأحد الماضي الموافق 30 يوليو، لافتًا إلى أنه وفقاً لتقرير صادر من البنك بلغ إجمالي عدد الكراسات التي تم بيعها في اليومين الماضيين 24 ألف و446​ كراسة، والنسبة الأكبر منها للإسكان الاجتماعي.

وأوضح الوزير، أن عدد كراسات أراضي الإسكان الاجتماعي التي تم بيعها بلغ 16984 كراسة، بينما بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان المتميز التي تم بيعها 5932 كراسة، وتم بيع 1530 كراسة للأراضي الأكثر تميزاً.

وأوضح الوزير أنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها الأراضى لحجز قطعة الأرض ابتداءً من الأحد المقبل الموافق 6/8/2017، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

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