فايز حلاوة.. حكاية رجل طرد زوجته بملابس النوم ثم بكى في حضنها على فراش الموت

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هو الزوج الثالث عشر في حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، والأكثر صمودًا من بين باقي أزواجها، إذ مكث معها في عش الزوجية قرابة الـ18 عامًا، وهي مدة قياسية في تاريخ زيجات "توحة"، التي لم يُعهد عنها الاستقرار الزوجي في حياتها، ولكن الكاتب المسرحي الراحل، فايز حلاوة كسر القاعدة، وكسر معها قلب تحية كاريوكا، وفعل به الأفاعيل، ورغم كل ذلك بكى في أحضانها وهي على فراش المرض بالمستشفى.

عرفت الخلافات طريقها إلى حياة الزوجين، وأيضًا الثنائي الفني الذي حقق نجاحات متميزة على خشبة المسرح، وتطور الأمر إلى طرد الزوج فايز حلاوة، لزوجته تحية كاريوكا بملابس النوم، من شقتها بحي الزمالك التي كانت تطل على النيل، مع تجريدها من كل متعلقاتها ومجوهراتها، فاضطرت إلى النزول من سلم الخدم حتى لا يراها سكان العمارة، لتخرج من الباب الخلفي، ثم تستوقف "تاكسي"، وتذهب إلى منزل ابنة أختها الفنانة رجاء الجداوي.

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امتلكت "توحة" من عزة النفس ما يكفي لرفض الإقامة عند أحد، فاستأجرت شقة صغيرة فوق سطح أحد العقارات بمنطقة العجوزة، ولجأت للشيخ الشعراوي كي يطلقها من زوجها الكاتب المسرحي، فاشترط الأخير أن يحتفظ بشقة الزمالك، مع الامتناع عن تسليمها مجوهراتها وملابسها التي صورت بها الأفلام، بجانب الشرط الأهم وهو أن تعود لتصوير مسرحيته "يحيى الوفد"، حتى يستطيع أن يعرضها تليفزيونيا.

ويحكي الماكيير العالمي محمد عشوب، في برنامج "ممنوع من العرض"، أن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، استضاف في منزله يوم شم النسيم فايز حلاوة وتحية كاريوكا حتى ينهي الخلاف بينهما، وسأل في البداية الكاتب المسرحي إن كان سيقبل بحكمه فأجابه "طبعا يا مولانا"، فقال له "الشعراوي": "أنا حكمت إنك تدفع نفقة متعة 500 ألف حنيه للحاجة تحية"، فنظر إلى "توحة"، لتسارعه بالرد كعادتها: "إيه مالك بتتنح ليه؟ ما ترد على مولانا"، ليجيب الأخير: "أبدا عايز أعرف سنة المتعة واقفة بكام"، فما كان من الفنانة الراحلة إلا أن قلبت أطباق "الفسيخ" في وجه فايز حلاوة كرد فعل عصبي معهود عنها.

تمر السنون ويتملك المرض تحية كاريوكا، فيذهب لها طليقها فايز حلاوة، ويدخل عليها غرفتها بالمستشفى، ليجدها مستلقية في حالة غيبوبة ويبدأ حديثه والدموع تترجرج في عينيه: "يا حبيبتي يا توحة، ألف سلامة عليك.. إنت الراقدة دي مش ليكي يا تحية"، وسرعان ما أفاقت الراحلة من غيبوبتها لتفتح عينيها وتقول: "ياااا يا فايز إنت لسه بتحبني يا فايز"، فارتمى على صدرها باكيًا كالطفل مرددًا كلماته: "وحياة النبي تسامحيني يا تحية".