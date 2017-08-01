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كوستا: أُريد دخول تاريخ يوفنتوس.. وهدفي دوري الأبطال

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كوستا: أُريد دخول تاريخ يوفنتوس.. وهدفي دوري الأبطال كوستا: أُريد دخول تاريخ يوفنتوس.. وهدفي دوري الأبطال

التحرير

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كشف الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا، نجم يوفنتوس الجديد، عن سبب انتقاله إلى السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، اليوم الثلاثاء.

وقال كوستا: «أشعر أنني في حالة جيدة، فأنت تدرب بجد هنا، لقد بدأت في الوصول إلى نفس وتيرة زملائي في الفريق، أعلم أنني ما زلت متخلفًا عنهم قليلا، وعلي الوصول إلى مستواهم، ولكني أعمل على ذلك في أقرب وقت ممكن".

وتابع كوستا «لماذا انتقلت ليوفنتوس؟ لأنهم خاضوا نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة، كما أنهم الفريق الأكثر رغبة وأصحاب الفرصة الأكبر للفوز باللقب القاري».

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وأوضح الدولي البرازيلي: «أريد أن أدخل تاريخ هذا الفريق، قبل سنة واحدة من كأس العالم، لم أتمكن من اختيار فريق أفضل، فأنا هنا للفوز بكل شيء، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا».

واختتم كوستا: «الدوري الإيطالي؟ يوفنتوس مثل البايرن، هو فريق كبير وبالتالي ستبذل جميع الأندية قصارى جهدها للفوز علينا، وميلان والإنتر عززا صفوفهما، ولكن اليوفي لديه اللاعبين المناسبين لتأكيد جدارته».

يذكر أن كوستا صاحب الـ(26 عامًا)، انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى البيانكونيري هذا الصيف، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 40 مليون يورو.

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التحرير

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