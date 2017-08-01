مكافآت مالية ضخمة للاعبي مانشستر يونايتد حال التتويج بالألقاب

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يخطط نادي مانشستر يونايتد، لمنح لاعبيه مكافآت مالية، هي الأعلى في التاريخ في حال تمكن الشياطين الحمر من التتويج بالألقاب الموسم المقبل، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكانت المكافآت المالية في السابق للاعبي مانشستر يونايتد، الحصول على مليون إسترليني لكل لاعب عند التتويج بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

بينما سيحصل كل لاعب هذا الموسم، على ضعف هذا المبلغ أي 2 مليون إسترليني عند التتويج بأي من الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

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وسيحصل كل لاعب في مانشستر يونايتد على 90 ألف جنيه إسترليني عند التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي و70 ألف إسترليني عند التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك العديد من الأموال المتوفرة لدى إدارة مانشستر يونايتد من حقوق البث التلفزيوني، وترغب الإدارة في تحفيز اللاعبين على التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2013.

وحصل لاعبو مانشستر يونايتد على مكافآت مالية إجمالها 38 مليون جنيه إسترليني عقب تتويجهم بلقب الدوري الأوروبي الذي منح الفريق بطاقة التأهل المباشرة إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما ارتفعت أجور كل لاعب بنسبة 25% لعودتهم من جديد للمشاركة في أعرق المسابقات الأوروبية.