بعد إهانة «كونتي».. 9 تصريحات مثيرة للجدل في مسيرة «مورينيو»

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يشتهر مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، بتصريحاته المثيرة للجدل، ولعل آخرها تصريحه ضد مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي.

وكان كونتي قد قال إنه لا يرغب في أن يحظى بمصير مورينيو، بأن يتعرض للإقالة في الموسم التالي عقب تتويجه بالدوري الإنجليزي، ليرد عليه المدرب البرتغالي، بأنه لا يرغب في أن يكون أصلع مثله.

واستعرضت صحيفة «ميرور» البريطانية أبرز تصريحات مورينيو المثيرة للجدل في السطور التالية كالآتي:

1- ليونيل ميسي

«كيف تنطقون كلمة خداع في اللغة الكتالونية؟ وهل يمكن لميسي أن يتعرض للإيقاف لادعائه السقوط؟ على أي حال برشلونة مدينة ثقافية من الطراز الأول وتضم العديد من المسارح العظيمة التي أثرت في البرغوث وتعلم منها التمثيل بشكل متقن للغاية».

كانت تلك تصريحات مورينيو عقب طرد لاعبه ديل هورنو في دوري أبطال أوروبا 2005- 2006 عقب تدخله على ليونيل ميسي.

2- كريستيانو رونالدو

«بدأت التدريب للمرة الأولى في عام 2000، وقبل ذلك عملت كمساعد في العديد من الأندية الكبرى برفقة مدربين عظماء يدربون أفضل اللاعبين في العالم، وكنت أبلغ من العمر 30 عامًا عندما كنت أدرب رونالدو، ليس رونالدو هذا بينما رونالدو الأصلي البرازيلي».



3- أرسين فينجر

«أرى أن فينجر من الشخصيات المتلصصة، حيث يحب كثرة النظر إلى الآخرين، فهناك أشخاص عندما يأتون إلى المنزل ينظرون في كل مكان لمعرفة ماذا يحدث داخل العائلة، ويعشق فينجر الحديث والحديث والحديث عن تشيلسي».

كانت تلك بداية حرب التصريحات الشهيرة بين المدربين.

4- نيوكاسيل

«يمكن وضع بقرة في منتصف الملعب ومن ثم تطالب بإيقاف اللعب لوجود بقرة في الملعب، ولكن لصعوبة القيام بهذا الأمر يمكنك الدفاع بعشرة لاعبين من خلال وضعهم على خط المرمى وتطبق نظرية إيقاف الحافلة، ولكن كرة القدم تحتاج إلى لعب الكرة».

تصريحات مورينيو الغاضبة عن الخطة الدفاعية التي اتبعها فريق نيوكاسيل أمام تشيلسي.

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5- بيب جوارديولا

«جوارديولا مدرب رائع للغاية، ولكني توجت بلقبين في دوري أبطال أوروبا، بينما توج هو بلقب وحيد، ولكن هناك فرقا كبيرا بيننا، فعندما يتذكر أحد لقب جوارديولا يتذكره بفضيحة ملعب ستامفورد بريدج وإذا توج باللقب هذا العام فسيذكر أيضًا بفضيحة البيرنابيو».

تصريحات مورينيو عقب خسارته من برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010- 2011.

6- ديديه دروجبا

«لم أعد مدربًا لتشيلسي ولا أحتاج للدفاع عنهم، لذا سيكون من السهل للغاية أن أصف دروجبا بالغطاس».

7- رافا بينيتز

«كنت أعتقد أنه سيشكرني على اللقب الذي منحته إياه، على الجميع معرفة رأي جماهير الإنتر عن الفرق بيني وبينه».

تصريحات مورينيو في عام 2010 عقب تتويج الإنتر بلقب كأس العالم للأندية.

8- كلاوديو رانيري

"هو رجل كبير ولم يتوج بأي ألقاب بعد، لقد درست اللغة الإيطالية 5 ساعات يوميا لشهور عديدة حتى أضمن قدرتي على التواصل بشكل جيد مع اللاعبين مع وسائل الإعلام والجماهير، بينما وجد رانيري في إنجلترا لمدة 5 سنوات ويعاني كثيرا لكي يقول صباح الخير".

تصريحات مورينيو عن رانيري في عام 2008.

9- كارلو أنشيلوتي

"هناك الكثير من المدربين الذين توجوا باللقب أكثر من مرة، ولكن هناك ناديا واحدا تقدم في النهائي 3-0 ومن ثم خسر مدربه هذا اللقاء، هو يبلغ من العمر الآن 68 عامًا، وعلينا انتظار 23 سنة لمعرفة كم لقبا سأحققه في 23 سنة".