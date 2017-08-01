عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقف ساعة ونصف في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها، اليوم الثلاثاء، بمحافظة سوهاج بعد توقفها ساعة ونصف بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار إسباني، بمحطة سكة حديد الحمادية، التابعة لمركز سوهاج شمال المحافظة.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد الحمادية "محطة فرعية" بتعطل القطار رقم 971 إسباني "سوهاج – بور سعيد"، غير مقرر توقفه بها.

وتبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكي بالجرار، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم جرار الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة ونصف.

نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 991 إسباني "أسوان – القاهرة" لمدة 50 دقيقة، 91 مميز "أسوان – القاهرة" لمدة 30 دقيقة، 719 ركاب "سوهاج – أسيوط" لمدة ساعة و15 دقيقة، 2008 VIP "القاهرة – أسوان" لمدة 40 دقيقة، 890 إسباني "القاهرة – سوهاج" لمدة 45 دقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4963 إداري المركز لسنة 2017.