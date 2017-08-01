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ضبط 4489 مخالفة مرورية خلال شهر بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

ضبط 4489 مخالفة مرورية خلال شهر بالوادي الجديد

10:56 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

ضبط 4489 مخالفة مرورية خلال شهر بالوادي الجديد

العميد أشرف الجرف مدير ادارة مرور الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت الإدارة العامة لمرور محافظة الوادي الجديد، حملات مرورية، لضبط السيطرة على شوارع مراكز المحافظة عبر الكمائن المتحركة والثابتة، بإشراف اللواء عبدالرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعميد أشرف الجرف، مدير إدارة مرور المحافظة على مدار شهر يوليو المنقضي.

أسفرت الحملات، التي بدأت يوم 1 يوليو، وانتهت أمس الاثنين، التي ترأسها الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور بالمحافظة، عن تحرير 4489 مخالفة متنوعة، وضبط عدد من الدراجات البخارية غير المرخصة بدون لوحات معدنية، وضبط 324 حالة سير برخص تسيير منتهية، و311 حالة قيادة برخصة قيادة منتهية.

وحررت الحملات بقيادة النقيب أحمد ربيع، معاون مباحث المرور، 74 مخالفة عدم ارتداء حزام أمان، و155 مخالفة قيادة دراجات نارية بدون ارتداء خوذة، و155 حالة قيادة بدون رخص قيادة.

ووجه مدير أمن المحافظة، بتكثيف الحملات الأمنية، لضبط الإيقاع المروري بالشوارع والميادين، وتسهيل الحركة المرورية.

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