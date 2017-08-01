إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة، بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم "أ ل ج 3475" قيادة "مجدي سليمان أحمد"، 45 عامًا، سائق، ويقيم بمحافظة البحيرة بالطريق اختلت عجلة القيادة، بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كلاً من قائد السيارة، "رمضان كامل أحمد"، 45 عامًا، عامل، نجله "مروان"، 7 سنوات، نجلته "مروة"، 6 سنوات، ويقيمون جزيرة المنتصر دائرة مركز المنشأة "مستقلي السيارة"، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2513 إداري المركز لسنة 2017.