مصرع عامل سقط عليه حائط في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، تحت أنقاض حائط، سقط عليه أثناء هدمه، بناحية قرية الحسامدة، دائرة مركز طما ، شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "شحاتة مصطفى سيد"، 35 عامًا، عامل ويقيم القطنة دائرة المركز، مصابًا بكسور بالحوض والساق اليسرى، وتم تحويله لمستشفىى طهطا العام، وتوفـى عقب ذلك، متأثرًا بسقوط حائط عليه.

بسؤال عمه المتوفي "عبدالموجود سيد محمد"، عامل، قرر بأنه أثناء قيام المتوفي بهدم حائط بمنزل ملك أحمد محمود حماد، الكائن بناحية الحسامدة دائرة المركز سقط عليه الحائط، لقدمه، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ورد تقريره نافيًا للشبهة الجنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 11284 جنح المركز لسنة 2017.