أمن سوهاج يكشف تفاصيل مصرع 4 أشخاص في منزل مهجور بطهطا

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزل مهجور بمنطقة القيسارية بدائرة قسم شرطة طهطا، شمال المحافظة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارًا من قسم شرطة طهطا، بانهيار حفرة داخل منزل بشارع أبو بكر الصديق دائرة القسم.

وأظهرت التحريات التي قادها الرائد محمد عبد الصبور، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، وجود حفرة داخل منزل مهجور ملك "علاء أحمد الخطاب"، 33 عامًا، عامل، يقيم دائرة القسم، بقُطر 2 متر وبعمق 10 أمتار، بها جثامين 4 أشخاص.

وتبين للنقباء أحمد الكاشف، وعبد العزيز الضبع، وإسماعيل عبد الرزاق، ومحمد جعفر، معاوني مباحث قسم شرطة طهطا، أن الجثامين تخص كلاً من مالك المنزل المذكور، وشقيقه "محمد "، 37 عامًا، عامل، ونجل الثاني "السيد"، 11 عامًا، ومحمود رمضان أحمد، 28 عامًا، عامل، يقيمون بندر طهطا دائرة القسم .

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من انتشال الجثامين، وجرى نقلهم لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال كل من نجل عم الأول، السيد محمود محمد، 51 عامًا، مدرس، ووالد الرابع، رمضان أحمد عبد الجليل، 59 عامًا، موظف، عللا وفاة المذكورين نتيجة صعقهم من موتور كهرباء لرفع المياه الناجمة عن الحفر، ونفيا الشبهة الجنائية.

وأشارت تحريات وحدة مباحث القسم المبدئية إلى قيام المذكورين بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

جرى تعيين الحراسة اللازمة على المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1768 إداري المركز لسنة 2017.