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والتر زينجا يرحب بتدريب الزمالك

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والتر زينجا يرحب بتدريب الزمالك والتر زينجا يرحب بتدريب الزمالك

التحرير

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شهدت الساعات الماضية طرح اسم المدرب الإيطالي والتر زينجا، المدير الفني السابق لنادي سامبدوريا الإيطالي، لتولي تدريب فريق خلال الموسم المقبل خلفًا للمدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو. 

وشهد الاسم ترحيبا مبدئيا من إدارة القلعة البيضاء التي طلبت مزيدا من الوقت لدراسة كل السير الذاتية المعروضة عليها في الوقت الجاري، ومن بينها والتر زينجا الذي رحب بتدريب الزمالك في الموسم الجديد. 

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ويبلغ والتر زينجا 57 عامًا، وكان حارسًا لمدة طويلة للمنتخب الإيطالي ونادي إنتر ميلان، وتولى تدريب العديد من الأندية، منها باليرمو وسامبدوريا وكاتانيا بإيطاليا والنصر والعين السعوديين وكانت آخر محطاته أمام وليفرهمبتون الإنجليزي.

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التحرير

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