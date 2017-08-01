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منتخب المحليين يبدأ معسكره المغلق استعدادًا للمغرب

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منتخب المحليين يبدأ معسكره المغلق استعدادًا للمغرب منتخب المحليين يبدأ معسكره المغلق استعدادًا للمغرب

التحرير

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يدخل منتخب للمحليين، معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا للقاء المغرب بالتصفيات الإفريقية المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر للمحليين أمام المغرب يومي 13 و18 من شهر أغسطس الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا.

وكان حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب المحليين، قد أعلن ضم 22 لاعبًا وهم:

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طارق أبو العز وأحمد عبد العزيز "مودي" ورجب نبيل وحسين الشحات وحمادة أحمد فاروق، ومحمد أبو السعود ومحمد جمل ومحمد متولي إمام ومحمد أبو المجد وإسلام عبد النعيم وعاصم صلاح ومحمد أشرف ومحمد رزق وعماد السيد ومحمود غالي ومحمد صابر ومحمد أنور وناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد داوودا.

ومن المنتظر أن ينضم رباعي الأهلي بخلاف الـ22 لاعبا، بعد انتهاء البطولة العربية، وهم إسلام محارب وأحمد الشيخ وعمرو بركات وهشام محمد.

ويحسم الجهاز الفني لمنتخب المحليين، انضمام لاعبي بعد جلسة مع ، رئيس القلعة البيضاء، خلال الساعات المقبلة.

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التحرير

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