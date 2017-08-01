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طارق شوقي: تشكيل لجنة لمراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم

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طارق شوقي: تشكيل لجنة لمراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم طارق شوقي: تشكيل لجنة لمراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم

التحرير

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تشكيل لجنة تختص بمراجعة جميع الملفات الخاصة بمسابقة تعيين 30 ألف معلم أخصائي مساعد، والمسابقات التكميلية لها، وملفات المعلمين المغتربين، وآخرين، تتولى هذه اللجنة دراسة توفيق أوضاع المعلمين والأخصائيين المساعدين بالمسابقة، وإعادة توزيعهم على المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم حصر كل المعلمين المتضررين لمعالجة المشكلات بصورة جماعية.

قال شوقي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، الدكتور مع عدد من المعلمين؛ لمناقشة بعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمعلمين، بحضور عدد من قيادات الوزارة، أن تقليل الاغتراب للنقل من محافظة إلى محافظة يتم في ضوء قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المحلية، لتوزيع المعلمين وفقا لقانون العجز والزيادة في المحافظات، مضيفا أنه سيكون هناك تعاون لوضع قواعد جديدة منظمة لتقليل الاغتراب، ووضع حد زمني لالتزام المحافظة بوقت معين للانتهاء منه.

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وذكر أنه يتم إصلاح الفجوات التي توجد فى القرارات والقوانين، متابعا أنه سيتم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء لتعديل 4 مواد بالقانون الجديد لصالح العملية التعليمية والخاصة بالمسابقات، ومادة خاصة بالقرارات الوزارية، وفتح باب الترقية للوظائف الإدارية.

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التحرير

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