مصرع سائق صعقًا بالكهرباء أثناء تنقيبه عن الآثار بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، صعقاً بالكهرباء، أثناء حفره وتنقيبه عن الآثار بمساعدة آخرين بناحية أولاد يحيى بحري بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزي، بوصول عاصم عبد الشافي هاشم، 36 عامًا، سائق، يقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا، جثة هامدة.

بسؤال مرافقيه كل من عياد أحمد أبو رحاب، عامل، يقيم دائرة جرجا، وإسلام مسعود عمر، عامل، يقيم دائرة مركز البلينا، قرر بأنه أثناء عملهم بهدم حائط بمنزل أحد الأشخاص بناحية أولاد يحي دائرة المركز، انهار عليه، ما نتج عنه وفاته.

وأشارت تحريات وحدة مباحث مركز دار السلام، إلى قيام المذكورين وكلٍّ من: "وليد إبراهيم علي"، سائق، و"هاني إبراهيم علي"، عامل، و"محمد عرفة سيف الدين"، طالب، يقيمون بناحية أولاد يحي بحري دائرة المركز، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل وليد إبراهيم علي، حدث ماس كهربائي من موتور يُستخدم لرفع المياه الناجمة عن الحفر أدى لوفاة المذكور.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبمعاينة المنزل، تبين وجود حفرة بقُطر 2 متر وبعمق 15 مترًا تنتهي بسرداب ووجود كمية من الردم وأدوات الحفر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3279 إداري المركز لسنة 2017.