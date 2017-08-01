معسكر جديد لمانشستر سيتي بعد افتتاح «البريمييرليج»

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يسافر مانشستر سيتي إلى إسبانيا، في رحلة قصيرة لمدة 4 أيام، بعد مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 12 أغسطس الجاري.

وذكر السيتي، عبر موقعه على الإنترنت، أن هذا المعسكر القصير سيمنح المدرب بيب جوارديولا، فرصة العمل مع كافة عناصر التشكيلة بعد غياب مجموعة من اللاعبين عن مرحلة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

وسيخوض السيتي، مباراة ودية يوم 15 أغسطس الجاري، أمام جيرونا الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

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وقال تشيكي بيجريستين مدير الكرة في السيتي "الرحلة تعد فرصة رائعة لبيب للعمل مع التشكيلة كاملة خلال معسكر تدريبي مكثف".

وأضاف "المباراة نفسها من المتوقع أن تكون رائعة مع اختتام جيرونا استعداده للمشاركة لأول مرة في الدوري الإسباني".