أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

معسكر جديد لمانشستر سيتي بعد افتتاح «البريمييرليج»

Google+ Print
معسكر جديد لمانشستر سيتي بعد افتتاح «البريمييرليج» معسكر جديد لمانشستر سيتي بعد افتتاح «البريمييرليج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يسافر مانشستر سيتي إلى إسبانيا، في رحلة قصيرة لمدة 4 أيام، بعد مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 12 أغسطس الجاري.

وذكر السيتي، عبر موقعه على الإنترنت، أن هذا المعسكر القصير سيمنح المدرب بيب جوارديولا، فرصة العمل مع كافة عناصر التشكيلة بعد غياب مجموعة من اللاعبين عن مرحلة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

وسيخوض السيتي، مباراة ودية يوم 15 أغسطس الجاري، أمام جيرونا الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

شاهد أيضا

وقال تشيكي بيجريستين مدير الكرة في السيتي "الرحلة تعد فرصة رائعة لبيب للعمل مع التشكيلة كاملة خلال معسكر تدريبي مكثف".

وأضاف "المباراة نفسها من المتوقع أن تكون رائعة مع اختتام جيرونا استعداده للمشاركة لأول مرة في الدوري الإسباني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

ميلان يفوز بـ«سداسية» نظيفة في الدوري الأوروبي

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

توتنهام يقترب من ضم أولى صفقاته في موسم الانتقالات

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني