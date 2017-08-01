ولاده يكونوا «ضباط».. أحلام «الحرامي التائب» بلا حدود

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أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس، مداخلة هاتفية خلال برنامجه "رأي عام" على قناة "ten"، مع علي عفيفي، أشهر حرامي في طنطا والمعروف بـ"الحرامي التائب"، شهدت العديد من التصريحات المثيرة.

وبدأ عفيفي، المداخلة بالتأكيد على توبته عن السرقة تمامًا، معربًا عن أمنياته أن توفر له الحكومة عمل شريف، خاصة وأنه يرغب في أن يبدأ حياة جديدة ويتزوج، طامحًا بأن يكون أولاده "ضباط ودكاترة".

ومن جانبه، ناشد عمرو عبدالحميد، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لإيجاد فرصة عمل للحرامي التائب، وقال: "واضح أنه تاب، وعلينا أن نسعى لتوفير فرصة عمل شريف له".

وكشف "الحرامي التائب"، إنه قام بسرقة أكثر من 6 آلاف شقة ومصلحة حكومية، موضحًا أن السلطات لم تتمكن من القبض عليه نظرًا لأنه "حرامي ذكي وشريف ونزيه"، مضيفًا: "أنا عايز أدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدد السرقات السابقة"، متابعا: "أنا دلوقتي بقيت شريف".

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وقال أشهر حرامي في طنطا، إنه عندما كان صغيرًا لم يكن يعرف أن ما يفعله حرام، ولم يجد النصيحة من أحد، ولكن عندما كبر تأكد أن ما يقوم به "يغضب الله، فقررت التوبة".

وأضاف عفيفي: "عاقبت نفسى بأكبر عقاب، بقطع يدي على شريط السكة الحديد، وبفضل الله الآن أصلي وأصوم، وقررت عدم العودة إلى السرقة نهائيًا"، مبررًا أنه "قرر قطع يديه ليحاكم نفسه بنفسه، وأنه في حال دخوله السجن لن يعالج".

وعن حصيلة عمليات السرقة التي قام بها طوال حياته، قال "الحرامي التائب"، أنه جمع من السرقة ما يقرب من 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه كان بصرف الأموال على "الغلابة والقمار".