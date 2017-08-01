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«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

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«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 32

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

بلطيم 24 32

الإسماعيلية 23 38

السويس 23 38

العريش 22 34

نخل 21 37

طابا 23 38

الطور 26 35

مرسى علم 29 37

الغردقة 28 40

شرم الشيخ 29 39

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سيوة 24 38

المنيا 24 38

الفيوم 24 38

رأس سدر 24 37

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 24 37

أسيوط 24 39

سوهاج 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 41

قنا 26 41

نويبع 29 38

السلوم 22 3

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