كازاخستان تحتج على توقيف مصر 6 من مواطنيها

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وجهت وزارة خارجية كازاخستان مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية المصرية بسبب الأوضاع المتعلقة بـ6 مواطنين كازاخستانيين موقوفين لدى سلطات القاهرة.

وأوضح أنوار جايناكوف المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أن سلطات بلاده لم تتلق حتى الآن أي إشعار رسمي من الطرف المصري بشأن ملابسات وأسباب توقيف 6 طلاب كازاخستانيين، ومكان وجودهم، وفقًا لـ"نوفوستي".

وأعلن جايناكوف أن السلطات الكازاخستانية تجري بشكل يومي اتصالات مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والخارجية المصرية، إلا أنها لم تأت بأي نتيجة إيجابية.

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وأكد المسؤول الكازاخستاني أن خارجية بلاده مستمرة في مطالبة السلطات المصرية بتقديم توضيحات بشأن مصير الطلبة الـ6.

جدير بالذكر أن الطلاب الـ6 الكازاخستانيين الذين توجهوا إلى مصر بغية تعلم اللغة العربية، لم يتواصلوا مع أقاربهم منذ 20 يوليو الماضي، وفي يوم 25 يوليو تبين أنهم موقوفون من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.