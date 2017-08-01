التموين: خصم المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين

القاهرة - أ ش أ

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، خصم المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز، بالإضافة إلى مد مهلة سداد التأمين المستحق من أصحاب المخابز لصالح مشروع دعم الخبز حتى نهاية الأسبوع الجاري، بناء على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات بحضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب.

وقال الوزير، في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبز نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها، ولا تتدخل الوزارة في تحديد قيمة التأمين، موضحا أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز، ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء علي ما تم إنتاجه وصرفه للمواطنين.

وضرب مثلا "إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز 5 آلاف جنيه وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه يقوم المخبز بإيداع مبلغ 15 ألف جنيه مباشرة في الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز"، لافتا إلى أنه في حال زيادة قيمة متأخرات المخبز عن قيمة التأمين المستحق يرسل صاحب المخبز خطابا يفيد بقيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.

وأهاب وزير التموين والتجارة الداخلية بأصحاب المخابز الشرفاء كافة التحلي بروح المسؤولية، مؤكدا أن الهدف من سداد قيمة التأمين هو حماية المهنة من الدخلاء.