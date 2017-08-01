أخبار عاجلة

مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : كثير من مدارس اللغات يتم امتحان الطلاب بها باللغة العربية -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التموين: خصم المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: خصم المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين

09:18 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2017

التموين: خصم المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين

القاهرة - أ ش أ
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، خصم المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز من قيمة التأمين المقرر سدادها من قبل أصحاب المخابز، بالإضافة إلى مد مهلة سداد التأمين المستحق من أصحاب المخابز لصالح مشروع دعم الخبز حتى نهاية الأسبوع الجاري، بناء على ما جاء في محضر اجتماع الوزير برؤساء شعب المخابز بالمحافظات بحضور رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب.

وقال الوزير، في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التأمين المقرر سدادها يحددها صاحب المخبز نفسه من واقع حصة الدقيق التي يرغب في صرفها، ولا تتدخل الوزارة في تحديد قيمة التأمين، موضحا أن قيمة التأمين المستحق تسدد لضمان جدية التعامل واحترام واجبات وحقوق كل طرف من أطراف المنظومة الجديدة لصناعة الخبز، ثم يتم صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز بناء علي ما تم إنتاجه وصرفه للمواطنين.

وضرب مثلا "إذا بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمخبز 5 آلاف جنيه وقيمة التأمين المستحق سدادها 20 ألف جنيه يقوم المخبز بإيداع مبلغ 15 ألف جنيه مباشرة في الحساب البنكي المخصص لمشروع دعم الخبز"، لافتا إلى أنه في حال زيادة قيمة متأخرات المخبز عن قيمة التأمين المستحق يرسل صاحب المخبز خطابا يفيد بقيمة مستحقاته للهيئة العامة للسلع التموينية.

وأهاب وزير التموين والتجارة الداخلية بأصحاب المخابز الشرفاء كافة التحلي بروح المسؤولية، مؤكدا أن الهدف من سداد قيمة التأمين هو حماية المهنة من الدخلاء.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التموين: مد مهلة سداد المستحقات المتأخرة على المخابز لنهاية الأسبوع

    أخبار

  • "البقالين": منظومة الخبز الجديدة توفر 8 مليار جنيه

    أخبار

  • وزير التموين: منظومة الخبز الجديدة ترفع جودته.. وتشدد الرقابة على

    أخبار

  • وزير التموين يعلن تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

    أخبار

إعلان

1cccd87373.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح